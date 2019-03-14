14 Mart 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Olcay Trabzon için fedakarlık yaptı

Olcay Trabzon için fedakarlık yaptı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2019

Trabzonsporlu Olcay’ın ağabeyi , “4 kulüp kardeşimi kadrosuna katmayı çok istedi. Ancak için fedakarlık yaptı”diye konuşt

'da yeniden takımla çalışmalara başlayan 'ın sezon sonunda serbest kalacağı ortaya çıktı. Olcay'ın ağabeyi ve temsilcisi , ''Olcay'ın tek amacı Trabzonspor'da kalmaktı. Bana, 'ne yap et bu işi hallet' dedi. 4 tane çok iyi organize olmuş takım Olcay'ı, Ocak'ta ısrarla kadrosuna katmak istedi. Ama Olcay bu çok cazip olan teklifleri kabul etmedi. Her türlü fedakârlığı yapıp kulüpte kalmayı tercih etti" diye konuştu,

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