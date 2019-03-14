14 Mart 2019, Perşembe
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Olcay Trabzon için fedakarlık yaptı
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Trabzonsporlu Olcay’ın ağabeyi Osman Şahan, “4 kulüp kardeşimi kadrosuna katmayı çok istedi. Ancak Olcay Trabzon için fedakarlık yaptı”diye konuşt
Trabzonspor'da yeniden takımla çalışmalara başlayan Olcay Şahan'ın sezon sonunda serbest kalacağı ortaya çıktı. Olcay'ın ağabeyi ve temsilcisi Osman Şahan, ''Olcay'ın tek amacı Trabzonspor'da kalmaktı. Bana, 'ne yap et bu işi hallet' dedi. 4 tane çok iyi organize olmuş takım Olcay'ı, Ocak'ta ısrarla kadrosuna katmak istedi. Ama Olcay bu çok cazip olan teklifleri kabul etmedi. Her türlü fedakârlığı yapıp kulüpte kalmayı tercih etti" diye konuştu,
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