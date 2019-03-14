İsvicre’ye CAS çıkarması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, CAS’a yaptıkları başvurudano lumlu bir sonuç alacaklarına inandığını belirterek, “CAS’taki duruşmadan olumlu bir sonuç bkeliyoruz... Biz kararlıyız” dedi...
Trabzon, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike süreci kapsamında Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvuru sonrası duruşma yarın görüşülecek. Bilindiği gibi CAS, Trabzonspor'a 15 Aralık 2018 için tarih vermişti. Ancak o tarihte Trabzonspor'da kongre olduğu için duruşma 15 Mart'a ertelendi.
Hukuk kurulu çok iyi çalıştı
Yaklaşık 1 yıldır bu duruşma için hazırlanan Trabzonspor Hukuk Kurulu'nun, 2010-11 Süper Lig sezonundaki şike süreciyle ilgili olarak oldukça geniş kapsamlı bir rapor sunacağı belirtildi.
Yönetim tam kadro gidiyor
Hukuk kurulunun yanı sıra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Başkan yardımcıları Ertuğrul Doğan ile Önder Bülbüloğlu da İsviçre'ye giderek duruşmaya katılacak.
Ağaoğlu çok emin konuştu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, CAS'a yaptıkları başvurudan olumlu bir sonuç alacaklarına inandığını belirterek, "CAS'taki duruşmadan olumlu bir sonuç bekliyoruz. Bu konuda kararlıyız" diye konuştu.
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