14 Mart 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

İsvicre’ye CAS çıkarması

İsvicre’ye CAS çıkarması
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 Giriş Tarihi: 13.03.2019

Başkanı , ’a yaptıkları başvurudano lumlu bir sonuç alacaklarına inandığını belirterek, “CAS’taki duruşmadan olumlu bir sonuç bkeliyoruz... Biz kararlıyız” dedi...

Trabzon, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike süreci kapsamında 'ne () yaptığı başvuru sonrası duruşma yarın görüşülecek. Bilindiği gibi CAS, 'a 15 Aralık 2018 için tarih vermişti. Ancak o tarihte Trabzonspor'da kongre olduğu için duruşma 15 Mart'a ertelendi.

Hukuk kurulu çok iyi çalıştı

Yaklaşık 1 yıldır bu duruşma için hazırlanan Trabzonspor Hukuk Kurulu'nun, 2010-11 sezonundaki şike süreciyle ilgili olarak oldukça geniş kapsamlı bir rapor sunacağı belirtildi.

Yönetim tam kadro gidiyor

Hukuk kurulunun yanı sıra Trabzonspor Başkanı , Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Başkan yardımcıları Ertuğrul Doğan ile Önder Bülbüloğlu da 'ye giderek duruşmaya katılacak.

Ağaoğlu çok emin konuştu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, CAS'a yaptıkları başvurudan olumlu bir sonuç alacaklarına inandığını belirterek, "CAS'taki duruşmadan olumlu bir sonuç bekliyoruz. Bu konuda kararlıyız" diye konuştu.

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