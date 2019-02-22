22 Şubat 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Berat Albayrak: "Trabzonspor iyi yolda"

Berat Albayrak: Trabzonspor iyi yolda
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2019

Hazine ve Maliye Bakanı , öze dönüş projesi ile ekonominin de düzeltilebileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı , 'un iyi yolda olduğunu söyledi. Bakan Albayrak, "Gençlere yönelmek doğru karar. Para, harcamalar, başarı ortada. Türk futbolunda çok para harcandı ama başarı gelmedi. Paralar nereye gönderiliyor, hangi kurumlar, hangi menajerler... Trabzonspor son iki yılda altyapıya çok ciddi önem verdi. Kaliteli, genç bir nesil yakaladı. Eskiden olduğu gibi öze dönüş yapıldı. Bunun semeresini ekonomik olarak da alacaktır" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Yeter artık! Yeter artık!
Çıkış zamanı Çıkış zamanı
Haluk Şahin: Hedefimiz kupa Haluk Şahin: "Hedefimiz kupa"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör