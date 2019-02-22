Berat Albayrak: "Trabzonspor iyi yolda"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, öze dönüş projesi ile ekonominin de düzeltilebileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor'un iyi yolda olduğunu söyledi. Bakan Albayrak, "Gençlere yönelmek doğru karar. Para, harcamalar, başarı ortada. Türk futbolunda çok para harcandı ama başarı gelmedi. Paralar nereye gönderiliyor, hangi kurumlar, hangi menajerler... Trabzonspor son iki yılda altyapıya çok ciddi önem verdi. Kaliteli, genç bir nesil yakaladı. Eskiden olduğu gibi öze dönüş yapıldı. Bunun semeresini ekonomik olarak da alacaktır" dedi.