Rodallega ayrılabilir

Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltı sonrasında taraftarın büyük eleştirisine maruz kalan ve sosyal medya hesabından taraftarla karşılıklı yaptığı tartışma sonrasında ayrılık mesajları veren Rodallega'nın menajeri konuştu.

Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltı sonrasında taraftarın büyük eleştirisine maruz kalan ve sosyal medya hesabından taraftarla karşılıklı yaptığı tartışma sonrasında ayrılık mesajları veren Rodallega'nın menajeri konuştu. Fatih İlek, "Yönetim bizimle martta görüşeceğini söyledi. Oyuncum bir anlık moral bozukluğu ile böyle bir ifade kullandı ama bu tarz gelişmeler devam ederse burada kalacağını sanmıyorum" diye konuştu.