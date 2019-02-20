20 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

2 farklı tablo sergilendi

2 farklı tablo sergilendi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2019

'in ilk yarısının son haftalarında çıkışa geçen , ikinci devrenin başlamasıyla tam tersi bir grafik ortaya koydu.

'in ilk yarısının son haftalarında çıkışa geçen , ikinci devrenin başlamasıyla tam tersi bir grafik ortaya koydu. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısını, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan elde edip 29 puanla 2. sırada kapatarak sezonun en iyi dönemini geçirdi. Trabzonspor, ikinci yarıda ise 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puan toplayıp bu sezon en kötü dönemini yaşadı.

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