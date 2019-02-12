13 Şubat 2019, Çarşamba
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Yusuf'un Arda'yı teselli ettiği konuşmanın detayları belli oldu. Genç kaptanın, penaltıda yaptığı, "Problem değil, kurtarışına odaklan" tesellisinin yanı sıra maç sonunda da "Biz Trabzonspor'uz, savaştık ama başımız öne eğilmez" dediği öğrenildi.
'Başını dik tut!'
Giriş Tarihi: 11.02.2019
Derbiye damga vuran bu fotoğrafın perde arkası belli oldu. Yusuf, Arda’ya “Başını dik tut” dedi.
Trabzonspor taraftarı, Galatasaray yenilgisi sonrası TT Stadı'nda takımı tribüne çağırarak ayakta alkışladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman da tüm oyuncuları soyunma odasında tebrik ederken, "Tüm Türkiye hakemin kararlarını gördü, sizinle gurur duyuyoruz" dediler. 22 yaşındaki kaptan Yusuf Yazıcı'nın hem penaltıda hem de maçın ardından 18 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'u teselli etmeye çalıştığı kare geceye damga vurdu.
Yusuf'un Arda'yı teselli ettiği konuşmanın detayları belli oldu. Genç kaptanın, penaltıda yaptığı, "Problem değil, kurtarışına odaklan" tesellisinin yanı sıra maç sonunda da "Biz Trabzonspor'uz, savaştık ama başımız öne eğilmez" dediği öğrenildi.
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