13 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

'Başını dik tut!'

'Başını dik tut!'
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2019

Derbiye damga vuran bu fotoğrafın perde arkası belli oldu. Yusuf, Arda’ya “Başını dik tut” dedi.

taraftarı, yenilgisi sonrası TT Stadı'nda takımı tribüne çağırarak ayakta alkışladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve da tüm oyuncuları soyunma odasında tebrik ederken, "Tüm hakemin kararlarını gördü, sizinle gurur duyuyoruz" dediler. 22 yaşındaki kaptan Yusuf Yazıcı'nın hem penaltıda hem de maçın ardından 18 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'u teselli etmeye çalıştığı kare geceye damga vurdu.

Yusuf'un Arda'yı teselli ettiği konuşmanın detayları belli oldu. Genç kaptanın, penaltıda yaptığı, "Problem değil, kurtarışına odaklan" tesellisinin yanı sıra maç sonunda da "Biz Trabzonspor'uz, savaştık ama başımız öne eğilmez" dediği öğrenildi.
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