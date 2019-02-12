13 Şubat 2019, Çarşamba
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Bakmak ve görmek
Giriş Tarihi: 11.02.2019
Karadeniz ekibi, derbinin ardından hakem Ümit Öztürk'e yönelik göndermelerine devam ediyor.
Sabah Gazetesi foto muhabiri Mustafa Nacar'ın hakem Ümit Öztürk'ün Ekuban'a yapılan penaltılık faul pozisyonunu VAR ekranından izlerken fotoğrafını paylaşarak, Ünal Karaman'ın açıklamalarına yer verdi. Metinde Karaman şu ifadeleri kullandı: "Ortaokul kitaplarında okuyorduk, bir konu vardı 'Bakmak ve görmek' diye. Bazen bakarsınız görmezsiniz ama biz gözle ve gönülle görmeye devam edeceğiz. En azından camiamıza, bize teslim edilen genç fidanlara doğru bakmayı ve doğru görmeyi salık vereceğiz!"
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