13 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Bakmak ve görmek

Bakmak ve görmek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2019

ekibi, derbinin ardından hakem 'e yönelik göndermelerine devam ediyor.

Sabah Gazetesi foto muhabiri Mustafa Nacar'ın hakem 'ün Ekuban'a yapılan penaltılık faul pozisyonunu VAR ekranından izlerken fotoğrafını paylaşarak, 'ın açıklamalarına yer verdi. Metinde Karaman şu ifadeleri kullandı: "Ortaokul kitaplarında okuyorduk, bir konu vardı 'Bakmak ve görmek' diye. Bazen bakarsınız görmezsiniz ama biz gözle ve gönülle görmeye devam edeceğiz. En azından camiamıza, bize teslim edilen genç fidanlara doğru bakmayı ve doğru görmeyi salık vereceğiz!"
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