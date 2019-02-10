10 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un İstanbul'da galibiyet hasreti devam etti

Trabzonspor'un İstanbul'da galibiyet hasreti devam etti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2019

Spor Toto 'in 21. haftasında 'a deplasmanda 3-1 yenilen 'un, 'da "Üç büyükler" karşısındaki galibiyet hasreti devam etti.

Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden bordo-mavili ekibin, deplasmanda "Üç büyükler" karşısındaki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

'da "Üç büyükler" karşısındaki son galibiyetini 22 Ekim 2016'da ile yaptığı maçta 1-0'lık skorla alan , daha sonraki 7 mücadelede 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Trabzonspor, bu sezon "Üç büyükler" karşısında ise ilk yenilgisini aldı. Sezonun ilk yarısında iç sahada Galatasaray'ı 4-0, 'yi ise 2-1 yenen bordo-mavililer, deplasmanından ise 2-2'lik sonuçla dönmüştü.

İkinci yarıda 8 puan kaybetti

'in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, 4 maçta 8 puan kaybetti.

İkinci yarının ilk iki haftasında 'e 4-2 mağlup olup Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenmişti.

Türk Telekom Stadı'ndan da istediği sonuçla ayrılamayan Trabzonspor, 33 puanda kaldı ve lider Medipol Başakşehir'in 12 puan gerisine düştü.

Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki

Trabzonsporlu futbolcular, kararları nedeniyle maçın hakemi 'e tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray'ın kazandığı penaltıya itiraz eden bordo-mavililer, pozisyonun hem ofsayt olduğunu hem de faul olmadığını savundu. Ümit Öztürk, VAR odasından bir uyarı gelmediği için pozisyonu incelemedi ve kararını değiştirmedi.

Müsabakanın ikinci yarısında Trabzonsporlu futbolcuların skorun 3-1 olduğu sırada penaltı beklediği pozisyonu hakem Ümit Öztürk devam ettirdi. VAR uyarısıyla pozisyonu ekrandan inceleyen Öztürk, kararını değiştirmedi.

Rodallega'dan 11. gol

Trabzonspor'un Kolombiyalı santrforu Hugo Rodallega, bu sezon Süper Lig'de 11. golünü attı.

Galatasaray filelerini 30. dakikada havalandıran Rodallega, takımı adına 11. Süper Lig golünü kaydetti.

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