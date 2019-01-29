İran elendi

İran Milli Takımı ile Asya Kupası'nda olan Hosseini ve Amiri dönüyor...

İran Milli Takımı ile Asya Kupası'nda olan Hosseini ve Amiri dönüyor... Dün yarı final maçında İran, Japonya'ya 3-0 yenilerek elendi. Trabzonspor'un iki futbolcusu 1-2 gün içinde dönecek ve takıma katılacak. Dünkü maçta Amiri 90 dakika oynarken, Hosseini ise yedekler arasında yer aldı.