29 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

İran elendi

İran elendi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

İran ile Asya Kupası'nda olan Hosseini ve Amiri dönüyor...

İran ile Asya Kupası'nda olan Hosseini ve Amiri dönüyor... Dün yarı final maçında İran, Japonya'ya 3-0 yenilerek elendi. 'un iki futbolcusu 1-2 gün içinde dönecek ve takıma katılacak. Dünkü maçta Amiri 90 dakika oynarken, Hosseini ise yedekler arasında yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Faulle hiç ilgisi yok Faulle hiç ilgisi yok
CAS tescilledi! CAS tescilledi!
Futbolu bırakmıştı Futbolu bırakmıştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör