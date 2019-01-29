29 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Faulle hiç ilgisi yok

Faulle hiç ilgisi yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

: Nwakaeme’nin müdahalesi nizami. Faul kararı kesinlikle yanlış.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında hakem Halil Umut Meler ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un hatalı kararları ile 4-2 kaybeden ve canı yakılan , 1-1 biten Sivas karşılaşmasında da hatalı bir kararın kurbanı oldu. ekibi, Nwakaeme'nin Douglas'tan kaptığı topla atağa kalkarken, hakem Alper Ulusoy faul kararı verdi ve dönen top gol oldu. Trabzonspor pozisyona sert tepki gösterirken, MHK eski Başkanı da faul olmadığını açıkladı. Çulcu, "Nwakaeme doğru ayak koyarak topu temiz almış. Kim kimi itiyor ki? Trabzonlu oyuncu itmeden topa temas etmiş. Zaten itse net gözükür. Sağ ayaktaki topa solla müdahale etsen faul olabilir. Ama Nwakaeme'nin pozisyonunun faulle yakından uzaktan alakası yok. Hafif bir temas var ama bunlar futbolda olur. Sivaslı oyuncu kendini çok kolay bırakmış" dedi.

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