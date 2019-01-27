Trabzonspor, Sivasspor karşısına mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Teknik direktör Karaman, “Geçen hafta Başakşehir’e yenildik ama daha lig uzun. Bundan önce nasıl tırmandıysak yine aynısını yaparız. Biz Trabzonspor’uz ve her takımı yeneriz” dedi.

Trabzspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında bugün deplasmanda karşılaşacağı DG Sivasspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem yeni bir puan serisi başlatmak, hem de yeniden zirve yarışına tutunmak istiyor. Süper Lig'in ikinci yarısına Başakşehir yenilgisiyle başlayan ve ligde 5 maç sonra kaybeden Karadeniz ekibi, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkacak.

Teknik direktör Ünal Karaman, futbolcuları ile yaptığı toplantıda galibiyet istedi. 52 yaşındaki hoca, sahada topladığı öğrencilerine, "Geçen hafta kaybettik ama lig uzun bir maraton. Kimse umutsuz olmasın. Hiçbir bahane istemiyorum. Biz bundan önce nasıl tırmanışa geçtiksek yine aynısını yaparız. Bu gücümüz var. Biz Trabzonspor'uz ve her takımı yenebiliriz. Yeter ki kendimize güvenelim" dedi. Futbolcular da 52 yaşındaki hocalarına "Kazanıp 3 puan alacağız ve evimize mutlu döneceğiz. Sahada sonuna kadar savaşacağız" sözünü verdi.

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Bazı hedefler için habire acele edilip hem takımı hem taraftarı strese sokmanın bir alemi yok. Bu takımda istek, kadro sıkıntısı,, transfer yasağı, ekonomik sıkıntı var mı? Peki yüreğini ortaya koyarak sahada azimle oyun oynamaya çalışan bir takım, iyi bir hoca ve bu kaostan çıkmak için iyi niyetle çalışan bir yönetim de var mı? Hepsi var. O halde yapılacak iş bu takımı kazandığında da kaybettiğinde de alkışlamak gerek. İlerdeki başarılar için gerekli planlama yapılmalı ve ona göre davranılmalı. Yani bir miktar daha sabredin. Bugün Sivasspor deplasmanında alınacak 3 puan işleri kolaylaştırır. Her maç bir engel ve tek tek aşmak gerekiyor.