26 Ocak 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti

Trabzonspor kafilesi Sivasa gitti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2019

, 'in 19. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maç için 'a gitti.

Bordo-mavili ekip, 'nde, teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla, maçı hazırlıklarını tamamladı.

kafilesi daha sonra, 'ndan özel uçakla 'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Kamil , Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Kerem Baykuş, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega yer aldı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

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