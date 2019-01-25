25 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

yönetim kurulu üyesi ve sağlık kurulu başkanı , bordo mavili kulübün başkanı ’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

yaptığı açıklamada, "Başkanımız son günlerde aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak kendisini halsiz hissettiği için hastaneye gitmiştir. Gerekli kontrollerin ardından tedavisi yapılmaktadır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.

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