17 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonsporda Başakşehir maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2019

, 'in 18'inci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehirspor maçının hazırlıklarına bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Onazi ile Sosa, ülkelerinin milli takımında yer alan Amiri ile Hosseini katılmadı. Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştı. Bu arada teknik direktör Ünal Karaman da saha ortasında bir süre Nwakaeme ile sohbet etti.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çalışmayla maçı hazırlıklarına devam edecek.

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