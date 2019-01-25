Bir sol bekten fazlası
Trabzon’un ‘gizli hücum silahı’ özelliğini sürdüren Novak, bu sezon da şimdiden takıma 4 gollük katkı sağladı. Filip 3 golü kafayla attı
Filip Novak, golleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçen sezon kaydettiği 6 golle 'en çok gol atan savunma oyuncusu' unvanını alan Novak, bu sezon da bu grafiğini sürdürdü. Çek oyuncu şu ana kadar 3'ü Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 4 gol atmayı başardı. Hugo Rodallega (10 gol) ve Caleb Ekuban'dan (7 gol) sonra bordo-mavili ekibin en skorer isimleri arasında yer alan Çek futbolcu, özellikle fırsatçılığı ve son vuruşlardaki başarısı ile forvetlere taş çıkartıyor. Novak ayrıca bu sezon attığı 4 golün 3'ünü kafayla atarak bu konuda da usta olduğunu gösterdi. Filip, Balıkesirspor'a attığı son golü ise ayakla kaydetti. Çek futbolcu, gollerinin süreceğini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!