20 Ocak 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR'ı Fırat Aydınus

Trabzonspor-Başakşehir maçının VARı Fırat Aydınus
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2019

'in 18. haftasında 'un bu akşam sahasında ile oynayacağı karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

, Spor Toto 'in 18. haftasında bu akşam sahasında ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Arda Kardeşler ve Ceyhun Sesigüzel bulunacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Zirve aşkına Zirve aşkına
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır
Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör