5 yılda servet gitti

Eski başkanlar İbrahim Hacıosmanoğlu ve Usta döneminde bonservis ve futbolcuya ödenmesi taahhüt edilen para 133 milyon euro (811 milyon TL)

FIFA'dan gelen transfer yasağını camiada kimi avantaj olarak görürken, kimi de takviyenin şart olduğunu savunuyor. FOTOMAÇ olarak son 5 yılda özellikle yabancı transferlerine harcanan rakamları derledik ve ortaya çıkan miktarlara rahatlıkla 'Servet' nitelendirilmesi yapılabilir. KAP'a gönderilen açıklamalara bakılarak yapılan araştırmada, eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta'nın 32 yabancı aldığı gözüküyor. Karadeniz ekibi bu periyotta 48 milyon 518 bin euro (295 milyon 959 bin TL) bonservis ödedi. Futbolculara yıllık 52 milyon 857 bin euro (322 milyon 427 bin TL) ödeme taahhüt edildi. 5 yılda yerliler de dahil edildiğinde 44 futbolcu geldi. Burak 8 milyon euro, Muhammet Demir 3 milyon, İshak Doğan 2.35 milyon, Erkan Zengin 2.25 milyon, Aytaç Kara 2.1 milyon, Deniz Yılmaz 1.8 milyon, Mehmet Ekici 1.5 milyon, Serdar Gürler 1.3 milyon euro,

Gökhan Karadeniz 900 bin, Musa Nizam 750 bin, Okay Yokuşlu 2 milyon, Özer 1.5 milyon, Alper 1 milyon, Sefa 3.5 milyon euro'ya alınmış.



BANA BIRAKIN

Ekuban, Başakşehir'i gözünü kestirdi. Son olarak Balıkesir kupa maçında fileleri havalandırarak başarılı performansını sürdüren 24 yaşındaki futbolcu, Başakşehir karşısında da üzerine düşeni yapacağını söyledi. Zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini belirten Gana asıllı İtalyan forvet, "Belki de sezonun en kritik maçına çıkacağız. Tüm her şeyimizle bu karşılaşmaya konsantre olmuş durumdayız. Takım olarak iyi mücadele ortaya koyarak istediğimizi elde edeceğimize eminim. Yeter ki taraftarlarımız son ana kadar yanımızda olsun. Bu maçta da üzerime düşeni yapıp takımıma gereken katkıyı sağlayacağım" diye konuştu.



32 YABANCI ALINDI



Karadeniz ekibi, sportif başarıyı yakalama adına son 5 yıl içinde kadrosuna kattığı 32 yabancı oyuncuya servet harcadı. 26 Mayıs 2013'te göreve gelen eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve 6 Aralık 2015'te seçilen Muharrem Usta dönemlerinde yabancı oyunculara bonservis bedelleriyle birlikte aldıkları ve alacakları taahhüt edilen yıllık ücretlerle beraber 101 milyon 375 bin euro (618 milyon 208 bin TL) çıktı.

SAVAŞÇI KADRO



Sakat olan Onazi ve Sosa ile İran Milli Takımı'nda yer alan Hosseini ve Amiri, Başakşehir maçında yok. Ancak Nwakaeme'nin oynayabilecek seviyeye gelmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kupadaki Balıkesirspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'le Başakşehir maçının provasını yapan Karaman, bu karşılaşma da sadece Batuhan-Nwakaeme değişikliğini yapmayı planlıyor. Kamil Ahmet'i biraz daha defansif oynatacak tecrübeli hoca çok iyi bir kamp dönemi geçiren Yusuf Yazıcı'ya ise orta sahadaki tüm sorumluluğu almasını tembih etti

EN BÜYÜK GÜÇ 12. ADAM

Teknik direktör Ünal Karaman, Başakşehir karşılaşmasında tribünlerin tamamen dolacağının bilgisinin kendilerine verildiğini söyledi. 52 yaşındaki hoca, maçtaki itici güçlerinin 12. adam olacağını belirterek, "Biz sahada onlar tribünde mücadele verecek. Bu maçın öneminin bizler kadar hatta bizden daha çok onlar farkında. Birlikte istediğimiz sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Tribünlerin dolacak olması harika bir haber" dedi.