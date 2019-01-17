Gençlere zam yapıldı
Yönetim, sezonun ilk yarısında yıldızı parlayan Hüseyin Türkmen başta olmak üzere forma şansı bulan tüm oyuncuların maaşlarını artırdı.
Yönetim, sezonun ilk yarısında yıldızı parlayan Hüseyin Türkmen başta olmak üzere forma şansı bulan tüm oyuncuların maaşlarını artırdı. Gençlerin yıllık kazancının minimum 500 bin TL'ye yükseldiği belirtildi. Altyapıdan yeni sözleşme imzalanan isimlerin de forma şansı buldukça ücretlerinde düzenleme yapılacağı öğrenildi. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın da ilk etapta düşük paralarla oynadığı ancak kendilerini geliştirdikçe ücretlerinin yıllık 3 milyon TL'ye çekildiği vurgulandı.
Başta Hüseyin Türkmen olmak üzere forma giyen tüm gençlerin ücreti 500 bin TL'ye çıktı
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