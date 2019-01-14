14 Ocak 2019, Pazartesi
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Olcay ve Kucka için geri sayım
Giriş Tarihi: 13.01.2019
Trabzonspor kadroda düşünülmeyen Olcay Şahan ve İtalyan ekibi Parma'ya gönderilmesi düşünülen Kucka transferleri için beklemeye geçti.
Kucka'nın İtalya Serie A ekibi Parma'ya transferi konusunda el sıkışan Trabzonspor, hafta içerisinde bu transferi de resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Yönetim ayrıca kadroda düşünülmeyen Olcay Şahan ile de yeniden bir araya gelecek ve uzlaşmaya çalışacak. Trabzonspor'un bu hafta içerisinde Olcay ile de yollarını ayırması bekleniyor.
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