14 Ocak 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Olcay ve Kucka için geri sayım

Olcay ve Kucka için geri sayım
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2019

kadroda düşünülmeyen ve İtalyan ekibi Parma'ya gönderilmesi düşünülen transferleri için beklemeye geçti.

'nın İtalya Serie A ekibi Parma'ya transferi konusunda el sıkışan , hafta içerisinde bu transferi de resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Yönetim ayrıca kadroda düşünülmeyen ile de yeniden bir araya gelecek ve uzlaşmaya çalışacak. Trabzonspor'un bu hafta içerisinde Olcay ile de yollarını ayırması bekleniyor.
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