11 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor kampı mağlubiyetle bitirdi

Trabzonspor kampı mağlubiyetle bitirdi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2019

Sezonun ikinci devre kamp çalışmalarını 'da sürdüren , kampın son hazırlık maçında 'ın MTK Budapeşte takımına 2-0 mağlup oldu.

Miracle Resort Hotel'in sahasında oynanan hazırlık maçında temsilcisine galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Gera ve 57'nci dakikada Joao Pereira kendi kalesine attı.

Bordo mavili takım bu maçla birlikte kampındaki hazırlıklarını noktalarken, kafile yarın 'a dönecek.

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