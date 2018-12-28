İşte öze dönüş
8 yıl sonra ilk kez 2. sıraya çıkan Trabzonspor’un bu başarıda öz evlatlarının imzası var. 9 genç isim, önemli katkılar sundu
Karadeniz ekibi ilk yarıda 8 yıl sonra zirveye çıkarken, bu başarıda takımın öne çıkan isimlerinin başında alt yapısından yetişen öz evlatlar yer alıyor. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'den sonra Hüseyin Türkmen ve Uğurcan'ın yüksek katkısı, Abdulkadir Parmak, Semih, Arda, Murat Cem ile Batuhan'ın da arkadan gelmesi Trabzon'a farklı bir mutluluk veriyor. Yıllarca söylenen 'öze dönüş' operasyonunun meyvelerinin artık alınmaya başlanması, Trabzonspor'un sadece bu yıl değil, bundan sonraki yıllarda da kendi evlatlarına güvenmesi halinde büyük başarılar elde edeceğini herkese gösterdi.
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