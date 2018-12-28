28 Aralık 2018, Cuma

TRABZONSPOR

Trabsonspor'da ilk hedef Kabore

Trabsonsporda ilk hedef Kabore
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2018

, Kabore’nin bonservisi için Krasnodar kulübü ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor

'da çalışmaları devam ederken öncelik, Onazi'nin sezonu kapatması sonrası ön libero bölgesine verilecek. Fırtına'da teknik direktör 'ın isteği üzerine transfer çalışmalarına devam ediyor. Krasnodarlı Charles Kabore için girişimler başlıyor.

BONSERVİSİ 4 MİLYON

Kabore'nin ön libero dışında stoperde de oynayabiliyor olması onu daha da cazip kılıyor. Trabzonspor 4 milyon Euro'luk bonservisi indirmeye çalışacak.

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