Trabsonsporda ilk hedef Kabore

Trabzonspor, Kabore’nin bonservisi için Krasnodar kulübü ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken öncelik, Onazi'nin sezonu kapatması sonrası ön libero bölgesine verilecek. Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman'ın isteği üzerine transfer çalışmalarına devam ediyor. Krasnodarlı Charles Kabore için girişimler başlıyor.



BONSERVİSİ 4 MİLYON



Kabore'nin ön libero dışında stoperde de oynayabiliyor olması onu daha da cazip kılıyor. Trabzonspor 4 milyon Euro'luk bonservisi indirmeye çalışacak.