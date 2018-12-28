Trabsonsporda ilk hedef Kabore

28 Aralık 2018, Cuma
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Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken öncelik, Onazi'nin sezonu kapatması sonrası ön libero bölgesine verilecek. Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman'ın isteği üzerine transfer çalışmalarına devam ediyor. Krasnodarlı Charles Kabore için girişimler başlıyor.
Trabsonspor'da ilk hedef Kabore
Giriş Tarihi: 27.12.2018
Trabzonspor, Kabore’nin bonservisi için Krasnodar kulübü ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken öncelik, Onazi'nin sezonu kapatması sonrası ön libero bölgesine verilecek. Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman'ın isteği üzerine transfer çalışmalarına devam ediyor. Krasnodarlı Charles Kabore için girişimler başlıyor.
BONSERVİSİ 4 MİLYON
Kabore'nin ön libero dışında stoperde de oynayabiliyor olması onu daha da cazip kılıyor. Trabzonspor 4 milyon Euro'luk bonservisi indirmeye çalışacak.
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