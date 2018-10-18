10 milyon kasada kalacak

Onur, Burak ve Olcay’ın sözleşmelerinin TL’ye çevrilmesiyle önemli bir tasarruf sağlanacak.

Trabzonspor, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine uygun olarak Türkiye'de çalışan kişilerle Türk Lirası üzerinden anlaşma kanununa uyma kararı almıştı.

Bu doğrultuda Trabzonspor'dan 3 milyon 500 bin Euro alan Burak Yılmaz, 2 milyon 250 bin Euro alan Onur Recep Kıvrak ve 1 milyon 750 bin Euro alan Olcay Şahan ile bu hafta içerisinde 5.2'lik sabit kur üzerinden sözleşme imzalanacak.

Yeni sözleşmelerden sonra Bordo-Mavililer 10 milyon TL tasarruf sağlayacak. Ayrıca yönetim, finansal fair-play nedeniyle toplanma kararı aldı.