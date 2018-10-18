    18 Ekim 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    10 milyon kasada kalacak

    10 milyon kasada kalacak
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Onur, Burak ve Olcay’ın sözleşmelerinin ’ye çevrilmesiyle önemli bir tasarruf sağlanacak.

    , Cumhurbaşkanlığı kararnamesine uygun olarak 'de çalışan kişilerle Türk Lirası üzerinden anlaşma kanununa uyma kararı almıştı.

    Bu doğrultuda Trabzonspor'dan 3 milyon 500 bin Euro alan , 2 milyon 250 bin Euro alan ve 1 milyon 750 bin Euro alan ile bu hafta içerisinde 5.2'lik sabit kur üzerinden sözleşme imzalanacak.

    Yeni sözleşmelerden sonra Bordo-Mavililer 10 milyon tasarruf sağlayacak. Ayrıca yönetim, finansal fair-play nedeniyle toplanma kararı aldı.

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