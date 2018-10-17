    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'dan U21'lere farklı tarife

    Trabzonspordan U21lere farklı tarife
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    , 21 Yaş Altı takımı ile oynadığı hazırlık maçını 6-0 kazandı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 35 dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmada, bordo-mavililer yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele etti.

    'un gollerini Ekuban, Murat Cem Akpınar (2), Abdulkadir Parmak, Zeki Yavru ve Yusuf Yazıcı kaydetti.

    Trabzonspor'da as oyuncular ise takımdan ayrı yan sahada bir çalışma gerçekleştirdi.

    Karadeniz ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 22 Ekim Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

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