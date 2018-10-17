Trabzonspordan U21lere farklı tarife

Trabzonspor, 21 Yaş Altı takımı ile oynadığı hazırlık maçını 6-0 kazandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 35 dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmada, bordo-mavililer yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele etti.

Trabzonspor'un gollerini Ekuban, Murat Cem Akpınar (2), Abdulkadir Parmak, Zeki Yavru ve Yusuf Yazıcı kaydetti.

Trabzonspor'da as oyuncular ise takımdan ayrı yan sahada bir çalışma gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 22 Ekim Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.