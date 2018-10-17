Trabzonspordan U21lere farklı tarife

17 Ekim 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'dan U21'lere farklı tarife
Giriş Tarihi: 17.10.2018
Trabzonspor, 21 Yaş Altı takımı ile oynadığı hazırlık maçını 6-0 kazandı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 35 dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmada, bordo-mavililer yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele etti.
Trabzonspor'un gollerini Ekuban, Murat Cem Akpınar (2), Abdulkadir Parmak, Zeki Yavru ve Yusuf Yazıcı kaydetti.
Trabzonspor'da as oyuncular ise takımdan ayrı yan sahada bir çalışma gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 22 Ekim Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!