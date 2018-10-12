Sosa bu sezon sazı eline aldı
Akhisar’da ilk golünü atan 33 yaşındaki Arjantinli, futbolu ile göz doldururken, “Bu yıl herkes başka bir Sosa izleyecek” dedi
Trabzonspor'da Sosa yeniden doğdu... Geçen sezon gol atamayan ve bekleneni veremeyen 33 yaşındaki Arjantinli, bu yıl bambaşka bir kimliğe büründü. Akhisar karşılaşmasında muhteşem bir frikik ile bordo-mavili forma ile ilk golünü atan tangocu, gerçek bir 'Maestro' olduğunu gösterirken, bu sezon ki futbolu ile adeta büyülüyor. Sosa, geçen yılın kayıp olduğunu ancak bu sezon herkese gerçek kalitesini göstereceğine inandığını ifade ederek, "Beklentilerin farkındayım" diye konuştu.
FRİKİKLERE DEVAM
Takım olarak bu sezon daha iyi bir kimliğe büründüklerini ifade eden Arjantinli yıldız, "Alanya ve Göztepe sınavlarında şanssızlık olmazsa bugün başka bir yerdeydik. Ancak son iki maçımızı kazanarak yeniden üst sıralara yaklaştık. Bundan sonra zirve yarışının içerisinde sonuna kadar varolmak istiyoruz" dedi. Frikik gollerini herkesin özlediğini gördüğünü belirten tecrübeli futbolcu, "Gollerimin devam etmesi için çok çalışacağım" ifadesini kullandı
GEÇEN SEZONU YAKALADI
Süper Lig'in ilk 8 haftasında Trabzonspor'un santrforları, toplam gol sayısında geçen sezonki başarıyı yakaladı. Fırtına geçen sezon ve bu sezon ilk 8 haftada 17 gol kaydederken, santrforlar iki dönemde de rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Geçen sezon ilk 8 haftada Burak 7, Rodallega 3 kez rakip fileleri havalandırırken, bu sezon Rodallega 5, Burak 4, Ekuban ise 1 gol attı. TRABZONSPOR, 2016-2017 sezonunda santrforlarının katkısı konusunda sıkıntı yaşamıştı. Bordo- mavililerde Suk, Muhammet Demir, N'Doye, Sheidaev ve Hugo Rodallega'dan oluşan santrforlar, 34 hafta boyunca 11 gol atmıştı. Demir, Sheidaev ve Suk gol kaydedemeden bordo-mavili takımdan ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Rodallega da 15 karşılaşmada 6 gol kaydetmişti.
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