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Karaman, Kucka ile görüşecek
Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018
Teknik direktör Ünal Karaman, geçtiğimiz hafta kadroya almadığı Juraj Kucka ile özel bir görüşme yapacak. Karaman'ın bu görüşmede Slovak oyuncuya takım için önemli bir isim olduğunu vurgulaması bekleniyor. Kucka, kadro dışı kalmadan önce bordo-mavili kulübü FIFA'ya şikayet etmiş ve Trabzonspor'da bunun üzerine kendisine 900 bin euro'luk ödeme gerçekleştirmişti.
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