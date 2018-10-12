    12 Ekim 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Karaman, Kucka ile görüşecek

    Karaman, Kucka ile görüşecek
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    Teknik direktör , geçtiğimiz hafta kadroya almadığı Juraj Kucka ile özel bir görüşme yapacak. Karaman'ın bu görüşmede Slovak oyuncuya takım için önemli bir isim olduğunu vurgulaması bekleniyor. Kucka, kadro dışı kalmadan önce bordo-mavili kulübü 'ya şikayet etmiş ve 'da bunun üzerine kendisine 900 bin euro'luk ödeme gerçekleştirmişti.

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