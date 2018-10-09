    09 Ekim 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da yabancı rüzgarı

    Trabzonsporda yabancı rüzgarı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 09.10.2018

    Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 'un attığı 17 golün 12'si lardan geldi.

    'in 7. haftasında sahasında 'yı, 8. haftada ise deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u mağlup ederek son iki haftada 6 puan elde eden , her geçen hafta zirveye bir adım daha yaklaşırken, önceki yılların aksine ların takıma olan katkısı da ön plana çıkmaya başladı.

    Kadrosunda 13 yabancı var
    Trabzonspor, mevcut kadrosunda bulunan ve sezon başında transfer ettiği oyuncularla birlikte kadrosunda 13 yabancı isim barındırıyor. Bordo-mavililer kısıtlı ekonomik imkanlar dahilinde kadrosunda bulunan Esteban, Sosa, Kucka, Novak, Pereira, ve Onazi gibi isimlerin yanına sezon başında Nwakaeme, Caleb Ekuban, Luis Ibanez, Majid Hosseini, Vahid Amiri, Zargo Toure dahil etti.

    Söz konusu oyuncuların 8'ini direkt ilk 11'de oynatan bordo-mavililer, önceki sezonların aksine bu sezon elindeki yabancılardan en iyi verimi alan kulüplerin başında geliyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, kadroda yer alan tüm yabancılarına kaleci Esteban dışında şans vermiş durumda.

    13 puan katkıları var
    Trabzonspor'un, ligde 8 hafta sonunda topladığı 13 puanda yabancı oyuncularının katkısı bulunuyor. Bordo-mavililerin elde ettiği 4 galibiyet ve 1 beraberlikte yabancı futbolcular attıkları gollerle önemli katkı sağladı. Trabzon ekibinin yabancılarının, ekibinin şu ana kadar attığı 17 golün 12'sinde imzası bulunuyor.

    6 yabancı golle tanıştı
    Trabzonspor'da bu sezon 6'sı yabancı olmak üzere 8 oyuncu golle tanıştı. Bordo-mavililerle birlikte Kasımpaşa ve 'ın yabancılarından 6'sı da takımlarına skor anlamında katkı sağladı. Kasımpaşa'nın yabancıları 16, siyah-beyazlıların yabancıları ise 14 gol attı. Trabzonspor'un kadrosunda bulunan yabancı futbolular ise 12 golle bu sıralamada 3. sırada yer aldı.
    Bu 12 golü yabancı oyuncular ve gol sayıları şöyle:

    "Hugo Rodallega 5, Novak 2, Nwakaeme 2, Sosa 1, Onazi 1, Ekuban 1"

    Karadeniz temsilcisinin yerli gol ayaklarından 'ın 4, 'ın da 1 golü bulunuyor.

    2018 yılının en golcü savunmacısı Novak
    Trabzonspor'da savunmanın solunda görev yapmasına rağmen attığı gollerle dikkat çeken Filip Novak ise Spor Toto Süper Lig'in 2018 takviminde en çok gol atan savunma oyuncusu oldu. 2018 yılında 5 gol atan Novak'ı yine aynı dönem içerisinde rakip ağlara 4 gol bırakan ve takip etti.

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