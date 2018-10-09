Trabzonsporda yabancı rüzgarı

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada Trabzonspor'un attığı 17 golün 12'si yabancı oyunculardan geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı, 8. haftada ise deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u mağlup ederek son iki haftada 6 puan elde eden Trabzonspor, her geçen hafta zirveye bir adım daha yaklaşırken, önceki yılların aksine yabancı oyuncuların takıma olan katkısı da ön plana çıkmaya başladı.



Kadrosunda 13 yabancı var

Trabzonspor, mevcut kadrosunda bulunan ve sezon başında transfer ettiği oyuncularla birlikte kadrosunda 13 yabancı isim barındırıyor. Bordo-mavililer kısıtlı ekonomik imkanlar dahilinde kadrosunda bulunan Esteban, Sosa, Kucka, Novak, Pereira, Hugo Rodallega ve Onazi gibi isimlerin yanına sezon başında Nwakaeme, Caleb Ekuban, Luis Ibanez, Majid Hosseini, Vahid Amiri, Zargo Toure dahil etti.

Söz konusu oyuncuların 8'ini direkt ilk 11'de oynatan bordo-mavililer, önceki sezonların aksine bu sezon elindeki yabancılardan en iyi verimi alan kulüplerin başında geliyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, kadroda yer alan tüm yabancılarına kaleci Esteban dışında şans vermiş durumda.



13 puan katkıları var

Trabzonspor'un, ligde 8 hafta sonunda topladığı 13 puanda yabancı oyuncularının katkısı bulunuyor. Bordo-mavililerin elde ettiği 4 galibiyet ve 1 beraberlikte yabancı futbolcular attıkları gollerle önemli katkı sağladı. Trabzon ekibinin yabancılarının, Karadeniz ekibinin şu ana kadar attığı 17 golün 12'sinde imzası bulunuyor.



6 yabancı golle tanıştı

Trabzonspor'da bu sezon 6'sı yabancı olmak üzere 8 oyuncu golle tanıştı. Bordo-mavililerle birlikte Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın yabancılarından 6'sı da takımlarına skor anlamında katkı sağladı. Kasımpaşa'nın yabancıları 16, siyah-beyazlıların yabancıları ise 14 gol attı. Trabzonspor'un kadrosunda bulunan yabancı futbolular ise 12 golle bu sıralamada 3. sırada yer aldı.

Bu 12 golü yabancı oyuncular ve gol sayıları şöyle:

"Hugo Rodallega 5, Novak 2, Nwakaeme 2, Sosa 1, Onazi 1, Ekuban 1"

Karadeniz temsilcisinin yerli gol ayaklarından Burak Yılmaz'ın 4, Olcay Şahan'ın da 1 golü bulunuyor.



2018 yılının en golcü savunmacısı Novak

Trabzonspor'da savunmanın solunda görev yapmasına rağmen attığı gollerle dikkat çeken Filip Novak ise Spor Toto Süper Lig'in 2018 takviminde en çok gol atan savunma oyuncusu oldu. 2018 yılında 5 gol atan Novak'ı yine aynı dönem içerisinde rakip ağlara 4 gol bırakan Pepe ve Mustafa Yumlu takip etti.