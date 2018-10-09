Trabzonspor zirve yaptı

Ünal Karaman ile yükselişe geçen Trabzonspor, son 8 sezonun en skorer performansını yakamayı başardı

Trabzon'da bayram havası yaşanıyor. Kasımpaşa'dan sonra Akhisarspor'u da mağlup eden Bordo-Mavililer, Ünal Karaman ile birlikte son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Karadeniz Fırtınası, Süper Lig'de 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 13 puana ulaşıp, 8. hafta sonunda 5. sıraya kadar yükseldi.



10 PUANI GEÇEMEMİŞLERDİ



Trabzon, 8. haftalar sonunda, 2017- 2018 sezonunda 9 puanla 11., 2016-2017 sezonununda 10 puanla 10., 2015-2016 sezonunda 10 puanla 11. ve 2014-2015 sezonunda ise 9 puanla 12. sırada yer almıştı.



SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ TAKIMI



İlk 8 haftada 17 kez rakip fileleri havalandıran ve Kasımpaşa ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri olan Trabzonspor, geçen yılla birlikte son 8 sezonun en skorer performansını tekrarladı.



2011'DE 20 GOLE ULAŞMIŞLARDI



Sekizinci haftalar sonunda geçen sezon da aynı sayıda gol kaydeden Karadeniz Fırtınası, en son 2010-2011 sezonunun ilk 8 haftasında 20 gol atarak en iyi performansını sergilemişti