Burak Yılmaz, TFF başvurusunu geri çekti

​Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.

Bordo-mavili kulübün finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'ın TFF'deki başvurusunu bugün itibarıyla geri çektiğini söyledi.

Doğan, "Burak Yılmaz, TFF'ye yaptığı ihtar başvurusunu geri çekti. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

HAYRETTİN HACISALİHOĞLU: BURAK, TFF'YE YAPTIĞI BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKTİ

Trabzonspor'un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Yılmaz, bordo mavili kulüpten 800 bin Euro'luk alacağı nedeniyle Eylül ayında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti. Bordo mavili kulübün asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Burak, bu sabah daha önce TFF'ye yaptığı başvuruyu geri çekti" dedi.



"HOCA VE YÖNETİM, KUCKA'NIN TAVIRLARINDAN RAHATSIZLIK DUYMUŞ OLABİLİR"



Asbaşkan Hacısalihoğlu, Akhisarspor maçı kadrosunda yer almayan Juraj Kucka ile ilgili olarak ise "Kucka'nın alacaklarına yönelik ödemeleri gerçekleştirilmişti. Hoca ve yönetim Kucka'nın tavırlarından rahatsızlık duymuş olabilir" ifadesinde bulundu.