24 Eylül 2018, Pazartesi
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı, daha sonra dar alanda oyun oynandı. Son bölümde ise Göztepe maçında 90 dakika forma giyen futbolcular koşu yaptı, diğer oyuncular ise yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenmana hasta olan Onur ve tedavisi devam eden Mustafa Akbaş katılmadı. Hosseini ile Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.
Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 24.09.2018
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı, daha sonra dar alanda oyun oynandı. Son bölümde ise Göztepe maçında 90 dakika forma giyen futbolcular koşu yaptı, diğer oyuncular ise yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenmana hasta olan Onur ve tedavisi devam eden Mustafa Akbaş katılmadı. Hosseini ile Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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