    24 Eylül 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

    Trabzonsporda Kasımpaşa maçı hazırlıkları
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 24.09.2018

    , 'in 7'nci haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı, daha sonra dar alanda oyun oynandı. Son bölümde ise maçında 90 dakika forma giyen futbolcular koşu yaptı, diğer oyuncular ise yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenmana hasta olan Onur ve tedavisi devam eden katılmadı. Hosseini ile Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.
    Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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