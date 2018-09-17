19 Eylül 2018, Çarşamba
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"Sonuç olarak kaybetmek üzücü"
Bu maçta yetersiz kaldıkları ifade eden Karaman şunları söyledi: "Daha çok yapabilirdik. Tamam, top bizdeymiş gibi, top oynarmışız gibi görünüyor ama bana göre beni tatmin eden mazeretler değil ki, mazeret olabilecek bir durumda değil. Sonuç olarak kaybetmek üzücü, Alanyaspor takımını da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Ünal Karaman: "Mazeretin arkasına sığınmamalıyız"
Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 Giriş Tarihi: 17.09.2018
Spor Toto Süper Lig’in 5. hafta deplasman maçında Aytemiz Alanyaspor’a 1-0’lik skorla mağlup olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, “Maç başında beklemediğimiz bir gol yedik ama önümüzde uzun bir süre vardı. Maçı çevirebileceğimiz, ortak olabileceğimiz pozisyonlar da bulduk. Biz değerlendirmedik” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor A. Ş. Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Karaman,"Alanyaspor takımını tebrik ediyorum. Kendimiz adına şunu net bir şekilde ifade edebilirim; dilimin döndüğü her fırsatta tekrar ettim. Hayatın hiçbir anında hiçbir alanda tam anlamıyla 'Ben bu işi bildim, artık öğrendim, öğrenecek bir şeyim kalmadı' mantığı içerisinde bakması, sizler için, bizler için geçerli. Bu işi saha içerisinde yapan emekçi futbolcu kardeşlerimiz için daha da geçerli. Maç başında beklemediğimiz bir gol yedik ama önümüzde uzun bir süre vardı. Maçı çevirebileceğimiz, ortak olabileceğimiz pozisyonlar da bulduk. Biz değerlendirmedik, sonra rakibimiz ikinci golü bulacak pozisyonlar buldu, onlar da değerlendiremedi. Bizim tarzımızdaki takımlar hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan daha fazla üretmeliler, daha fazla gayret göstermeliler, daha çok koşup, daha çok mücadele etmeliler. Büyümeyi eksiklerini kazanarak, giderme adına çaba göstermeliler" diye konuştu.
"Sonuç olarak kaybetmek üzücü"
Bu maçta yetersiz kaldıkları ifade eden Karaman şunları söyledi: "Daha çok yapabilirdik. Tamam, top bizdeymiş gibi, top oynarmışız gibi görünüyor ama bana göre beni tatmin eden mazeretler değil ki, mazeret olabilecek bir durumda değil. Sonuç olarak kaybetmek üzücü, Alanyaspor takımını da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
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