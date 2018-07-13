Milan'ın, eski futbolcusu Juraj Kucka için 4 milyon euro’yu gözden çıkardığı ifade edildi. Ancak Ünal Karaman yeni sezonda kilit rol vereceği yıldızın gitmesine karşı.

Trabzonspor'da kampın en çalışkan isimlerinden Juraj Kucka'ya eski takımı AC Milan talip oldu. İtalyan kulübünün, orta sahada yerini dolduramadığı Slovak ön libero için 4 milyon euro'luk teklifle bordo- mavili takımın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Ancak Trabzonspor cephesi bu transfere sıcak bakmıyor. Teknik patron Ünal Karaman yeni sezonda kilit rol vermeyi düşündüğü Kucka'nın gitmesine karşı. Juraj da mutlu olduğunu ve Trabzon'da kalacağını açıklamıştı. Yönetimin de Milan'a ilk etapta olumsuz yanıt vereceği öğrenildi

28 MAÇTA 3 GOL+5 ASİST!

Fırtına, geçen sezon kadrosuna kattığı Juraj Kucka için AC Milan'a 5 milyon euro tutarında bonservis bedeli ödemişti. İki yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuya ise her sene 2 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeniyor. 31 yaşındaki Slovak futbolcu, bordo-mavili forma altında geçen sezon 25'i Süper Lig'de 3'ü ise Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 28 maça çıkarken 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. İstanbul'daki Galatasaray derbisinde, Muslera'yı orta sahadan avlayan golü hafızalara kazınan Kucka ayrıca 9 sarı kart gördü.