Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, bugün saat 11.30’da yaptığı antrenmanla Slovenya’daki kamp çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Sosa, Kamil, Abdülkadir ve Batuhan Artarslan katılmazken, Onur salonda çalıştı. Bordo-mavililer antrenmanda ilk kez tam sahada taktik çalışması yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman antrenmandaki genel performanstan memnun kalırken futbolculara da sık sık uyarılarda bulundu. Karaman, oyuncularına mücadeleden asla vazgeçmemeleri gerektiğini anlatarak, "Görerek pas vereceğiz. Hücumda işimiz bitti ise savunmaya döneceğiz. Asla durmak yok sürekli olarak mücadele edeceğiz" dedi.

KARAMAN, ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINI TAKİP ETTİ

Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, Slovenya kampında dün yapılan akşam antrenmanı sonrası Şampiyonlar Ligi 1'inci Ön Eleme Turunda Slovenya'da oynanan Jubljana-Qarabağ karşılaşmasını izlediği öğrenildi.