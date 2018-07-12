12 Temmuz 2018, Perşembe
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"Sakatlığa tahammülümüz yok"
Oldukça zorlu ve antrenmanlarda Ünal Karaman'ın gözüne girmek için büyük bir mücadele veren futbolcular, zaman zaman pozisyon gereği birbirlerine sert müdahalelerde bulunmaları deneyimli hocanın uyarılarıyla karşılaşıyor. Takımdaki sakat oyuncuların yanı sıra beklenen takviyelerin henüz kadroya dahil olmaması nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan tecrübeli teknik adam, "Hırsınızı ve isteğinizi anlıyorum ama sakatlığa tahammülümüz yok. Dikkatli olun" diyerek öğrencilerini uyarıyor.
Karaman, hızlı oyun istiyor
Trabzonspor Teknik direktörü Ünal Karaman, rakibe baskı kuran ve oyunu hızlı oynayan bir takım oluşturmaya çalışıyor. Yapılan antrenmanlarda bunun üzerinde duran 52 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularından sabit değil, sürekli hareketli olmalarını istedi. Sahada zaman kaybı istemeyen Karaman, iyi bir iletişim içinde olan, rakibi sıkıştıran ve alanları iyi kullanan bir takımı sahada görmek istediğini belirtti.
Ünal Karaman: "Sakatlığa tahammülümüz yok"
Giriş Tarihi: 12.07.2018
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncularını sakatlık konusunda uyardı. Oldukça zor geçen antrenmanlarında birbirlerine sert müdahaleler yapan oyuncularına Karaman, "Hırsınızı ve isteğinizi anlıyorum ama sakatlığa tahammülümüz yok. Dikkatli olun" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Lyubyana şehrindeki Kranj kasabasında sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncularını sakatlıklar konusunda uyardı. Kampın ilk günlerinde sakatlanan Castillo ve Sosa'nın yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi de uzun süredir takımdan ayrı çalışıyor. Batuhan Artaslan ise sakatlık konusunda sıkıntı yaşayan isimlerin başında geliyor. Kadro konusunda sıkıntı yaşayan bordo-mavililerde, Ünal Karaman da eksik oyunculara yeni isimlerin eklenmemesi için öğrencilerine dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.
"Sakatlığa tahammülümüz yok"
Oldukça zorlu ve antrenmanlarda Ünal Karaman'ın gözüne girmek için büyük bir mücadele veren futbolcular, zaman zaman pozisyon gereği birbirlerine sert müdahalelerde bulunmaları deneyimli hocanın uyarılarıyla karşılaşıyor. Takımdaki sakat oyuncuların yanı sıra beklenen takviyelerin henüz kadroya dahil olmaması nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan tecrübeli teknik adam, "Hırsınızı ve isteğinizi anlıyorum ama sakatlığa tahammülümüz yok. Dikkatli olun" diyerek öğrencilerini uyarıyor.
Karaman, hızlı oyun istiyor
Trabzonspor Teknik direktörü Ünal Karaman, rakibe baskı kuran ve oyunu hızlı oynayan bir takım oluşturmaya çalışıyor. Yapılan antrenmanlarda bunun üzerinde duran 52 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularından sabit değil, sürekli hareketli olmalarını istedi. Sahada zaman kaybı istemeyen Karaman, iyi bir iletişim içinde olan, rakibi sıkıştıran ve alanları iyi kullanan bir takımı sahada görmek istediğini belirtti.
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