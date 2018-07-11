    12 Temmuz 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    İşte Trabzonspor'un rakipleri

    İşte Trabzonsporun rakipleri
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 11.07.2018

    Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Trabzonspor'un oynayacağı hazırlık maçları açıklandı.

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un Slovenya ve Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve programı belli oldu.

    Bordo-mavili takımın programı ve rakipleri şöyle:

    15 Temmuz Pazar saat 13.00 Trabzonspor - NK Triglav Kranj (Stadyum: Kranj - Slovenya)
    17 Temmuz Salı saat 18.00 Trabzonspor - NK Lokomotiva Zagreb (Stadyum: Kranj - Slovenya)
    20 Temmuz Cuma saat 18.00 Trabzonspor - Spartak Moskova (Stadyum: Villach - Avusturya)
    23 Temmuz Pazartesi saat 18.00 Trabzonspor - Al Duhail (Stadyum: Villach - Avustury

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