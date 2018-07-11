İşte Trabzonsporun rakipleri

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Trabzonspor'un oynayacağı hazırlık maçları açıklandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un Slovenya ve Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve programı belli oldu.

Bordo-mavili takımın programı ve rakipleri şöyle:



15 Temmuz Pazar saat 13.00 Trabzonspor - NK Triglav Kranj (Stadyum: Kranj - Slovenya)

17 Temmuz Salı saat 18.00 Trabzonspor - NK Lokomotiva Zagreb (Stadyum: Kranj - Slovenya)

20 Temmuz Cuma saat 18.00 Trabzonspor - Spartak Moskova (Stadyum: Villach - Avusturya)

23 Temmuz Pazartesi saat 18.00 Trabzonspor - Al Duhail (Stadyum: Villach - Avustury