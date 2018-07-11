İşte Trabzonsporun rakipleri

12 Temmuz 2018, Perşembe
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Bordo-mavili takımın programı ve rakipleri şöyle:
İşte Trabzonspor'un rakipleri
Giriş Tarihi: 11.07.2018
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Trabzonspor'un oynayacağı hazırlık maçları açıklandı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un Slovenya ve Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve programı belli oldu.
Bordo-mavili takımın programı ve rakipleri şöyle:
15 Temmuz Pazar saat 13.00 Trabzonspor - NK Triglav Kranj (Stadyum: Kranj - Slovenya)
17 Temmuz Salı saat 18.00 Trabzonspor - NK Lokomotiva Zagreb (Stadyum: Kranj - Slovenya)
20 Temmuz Cuma saat 18.00 Trabzonspor - Spartak Moskova (Stadyum: Villach - Avusturya)
23 Temmuz Pazartesi saat 18.00 Trabzonspor - Al Duhail (Stadyum: Villach - Avustury
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