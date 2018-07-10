    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'dan Majid Hosseini harekatı

    Trabzonspordan stoper harekatı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Transferde ilk olarak stoper sorununu çözmeyi amaçlayan , İranlı futbolcu 'nin transferini sonuçlandırmayı amaçlıyor.

    Savunma oyuncuları Uğur Demirok, Jan Durica ve Tomas Hubocan ile yollarını ayıran ve 2 stoperi kadrosuna katmayı amaçlayan bordo-mavililer, İran'ın İstiklal takımında forma giyen 'nin transferinde büyük aşama kaydetti.

    İran Milli Takımı formasıyla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev yapan 1.83 boyunda 22 yaşındaki futbolcunun, 19 Temmuz Perşembe günü Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

    Kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı futbolcunun transferi konusunda şartların örtüştüğünü belirterek, "Büyük olasılıkla bu transfer gerçekleşebilir. Son aşamaya gelindi. Perşembe günü bir aksilik olmaması halinde Trabzon'da olmasını bekliyoruz." dedi.

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