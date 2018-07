Bakary Kone ve Majid Hosseini’yi renklerine bağlamak üzere olan bordo-mavililer Rennes’in savunmacısı Mexer için de resmi teklif yaptı. Artık son detaylar konuşuluyor

Trabzonspor bir ya da iki stoper transferini hafta sonuna kadar bitirmek ve bu futbolcuları Slovenya kampına katmak istiyor. Bu konuda yoğun bir uğraş veren Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Transfer çalışmalarında diyalog d��nemi bitti, şu an masa başındayız. Her an olabilir" diyerek müjdeyi verdi. Bordo-mavili kulübün anlaşma aşamasına geldiği stoperlerin başında ise Esteghlal'ın 22 yaşındaki İranlısı Majid Hosseini ve Malaga'nın 30 yaşındaki Burkina Fasolu savunmacısı Bakary Kone geliyor. 3 stoper almayı planlayan Fırtına'nın, bu bölge için görüştüğü diğer oyuncu da netleşti.

ÜÇÜNCÜ STOPER OLACAK

Bordo-mavililer, Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Edson Andre Sitoe Mexer'i kadrosuna katmak için de resmi teklif yaptı. Rennes Başkanı Letang, kendilerine resmi teklifin geldiğini doğrularken, Türk kulübünün ısrarcı olduğuna vurgu yaptı. 29 yaşındaki Mozambikli stoper, geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak istiyor. Rennes'e yapılan teklifin hem kiralama hem de satın almayı içerdiği belirtildi. Futbolcunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.

10'U AŞKIN MENAJER DEVREDE

Hosseını için kulübüyle küçük pürüzleri kısa süre içerisinde çözmek isteyen yönetim, Bakary Kone için devreye giren 10'u aşkın menajeri de ekarte etti. Sadece oyuncunun sorumlu menajeri ve kulübü Malaga ile yazışmalarını sürdüren bordo-mavili kulüp bu transferi çok uygun maliyetlerle bitirmek istiyor ve bu nedenle süreç uzadı. Bakary Kone'nin kendisinin ise Trabzonspor'un sunduğu şartları büyük oranda kabul ettiği belirtildi.

FOTOMAÇ