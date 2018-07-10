    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Fatih Tekke: Hayalim Trabzonspor

    Fatih Tekke: Hayalim Trabzonspor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018

    ile 5 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör , bir gün mutlaka 'u çalıştıracağını söyledi.

    Futbolculuk kariyerinde 'da efsaneler arasına giren Tekke, bir gün bordo-mavili ekipte görev almak istediğini belirtti. Tekke, "Ben başkanla konuştuğumuzda da söyledim. Bu yarın olur, 3 ay sonra, 6 ay sonra olur. Trabzonspor'da yönetim beni antrenör olarak görmek isterse, başkan izin verdiği sürece bu gerçekleşir. Tamamen ait olduğumuz yer, bu işi yapma nedenimiz Trabzonspor. Ama şu anda İstanbulspor'dayım ve geçmişiyle ve formasını giymiş oyuncularıyla büyük camia. Buradan Süper Lig'e çıkmak büyük bir başarı. Trabzon'a yönelik teklif sadece ve özellikle taraftardan geldi" dedi.

    ÖZ DEĞERLERE DÖNMEK LAZIM
    Tekke, öz değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Biz belki 8 asır bu dünyaya hakim olmuş insanların torunlarıyız, aşağılık kompleksine gerek yok. Kendi öz değerlerimize dönmemiz lazım. Batıda bir şeyler oluyor, kulüplerimiz hemen onu alıp kopyala yapıştır yapıyor. Bu çok yanlış."

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