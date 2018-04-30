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    30 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Burak Yılmaz’dan sakatlık açıklaması

    Burak Yılmaz’dan sakatlık açıklaması
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 30.04.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018

    ’un golcü oyuncusu , sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı. Golcü oyuncu sezon sonu ameliyat olacağını duyurdu.

    Bugün Almanya'nın başkentti Berlin'e giden , daha önce kendisini tedavi eden doktora göründü. Golcü oyuncuya burada bir dizi kontrolden geçti. Yapılan kontroller sonrası Burak Yılmaz kendisine ait Twitter hesabından açıklamada bulundu. Burak, "Berlin'de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği, takımımızın Avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim. Sezon sonu ameliyat olacağım. İlginiz için teşekkür ederim"dedi.

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