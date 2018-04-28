Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Kazanmamız gereken maçı kazandık

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen haftaki mağlubiyetin ardından kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarını kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, geçen hafta sahalarında kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçını telafi etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Maçta birçok gol pozisyonuna girdiklerini dile getiren Çalımbay, "Antalya'ya da çok eksikle geldik. Ama yerlerine oynayan arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler. Zaman zaman zorlanmamıza rağmen, takımımız mücadeleden kopmadı. Güzel pozisyonlar yakaladık. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu ve kazandı. Kalan 3 maç var, bunları iyi şekilde bitirip beşinciliği Trabzonspor'a kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Maçta birbirinden kritik pozisyonları çıkaran kaleci Uğurcan'ın performansı hakkında da konuşan Rıza Çalımbay, "Uğurcan güzel maç çıkardı. İleride çok iyi kaleci olacağına inanıyorum" dedi.

HAMZAOĞLU: GALİBİYETİ HAK ETMEDİK

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Hamzaoğlu, maça iyi başlayıp golü bulmalarına rağmen, girdikleri birçok gol pozisyonunu da değerlendiremediklerini söyledi.



Maçta 1-0 önde olduklarını unuttuklarını futbolcularının 2 ve 3. golü aradığını aktaran Hamzaoğlu, "Bütünlüğümüzü kaybetmeden golü arayacaktık. Biz yine uzun toplarla gol aradık, mesafeleri açtık, toparlayamadık. Alanlar verdiğiniz zaman Trabzonspor değerlendiriyor. Bu hafta futbol adına sahada iyi şeyler yaptığımızı söyleyemeyeceğiz. Galibiyeti getirecek çok şeyde yaptığımızı söyleyemeyeceğiz. Mücadele ettik. Sadece mücadele yetmiyor, birlikte mücadele edemedik. İşimiz daha da zorlaştı ama inşallah zoru başaracağız. Bize gerekli puanları alacağız. Kendi işimizi kendimiz halletmemiz gerekiyor" diye konuştu.



Hamzaoğlu, rakibin penaltı pozisyonun görmediğini belirterek, hakemin iyi bir maç yönettiğini kaydetti.