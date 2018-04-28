Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Burak Yılmaz (p) ve 62. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 49'a yükselterek 6. sıradaki yerini korurken, Antalyaspor 35. puanla 14. sırada kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Antalyaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada sağ kanattan ilerleyen Olcay Şahan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Kucka'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

3. dakikada Diego'nun ceza sahası sağ çaprazında pas verdiği Celustka'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

6. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sol kanattan ilerleyen Doukara'nın yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Güral, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

20. dakikada Celustka'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Güral'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasından kaleye şutunda top Charles'den döndü. Charles'in topa dokunuşunu elle müdahale olarak değerlendiren hakem Bülent Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Doukara, Hubocan'dan sıyrıldıktan sonra altı pasın dışından çektiği şutu kaleci çıkardı.



52. dakikada Charles'in uzun pasında topla buluşan Doukara ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu kaleci uzaklaştırdı.



54. dakikada sol çaprazda topla buluşan Burak, Diego'dan sıyrılıp, ceza sahası içinden sert şutu üstten auta gitti.



62. dakikada Kucka'nın pası ile ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Yusuf'un, Sakıb'tan sıyrıldıktan sonra çektiği şut kalecinin sağından ağlara gitti. 1-2



75. dakikada Doukara'nın yerden pası ile ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Sakıb'ın şut savunmadan sekip kornere çıktı.



77. dakikada Doukara'nın pasında penaltı noktasına yakın bir yerde müsait pozisyonda topla buluşan Sangare'nin şutunu defans çıkardı.



79. dakikada Hakan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Doukara'nın sert şutunu kaleci kornere çeldi.



88. dakikada kaleci Uğurcan'ın uzun pasında ceza sahası sol çaprazın topla buluşan N'Doye'nin sert şutunu kaleci çıkardı.



90+3. dakikada Batuhan'ın penaltı noktası üzerindeki pasını verdiği Burak'ın plasesini kaleci çıkardı.