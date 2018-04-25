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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'dan bağış çağrısı

    Trabzonspordan bağış çağrısı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden taraftara duyuru yayınladı

    Trabzonspor yaptığı açıklamada, taraftarlardan bağış konusunda yoğun talep aldıklarını belirterek yönetim kurulunun konuyla alakalı çalışma başlattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

    "Son günlerde taraftarlarımızdan kulübümüze bağışta bulunmak için yoğun bir talep almaktayız. Yönetim Kurulumuz bu konu ile ilgili çalışma başlatmış olup resmi sitemizde yayınlanacak olan hesap numaralarının dikkate alınmasını önemle rica ederiz."

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