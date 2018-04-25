Trabzonspordan bağış çağrısı

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden taraftara duyuru yayınladı

Trabzonspor yaptığı açıklamada, taraftarlardan bağış konusunda yoğun talep aldıklarını belirterek yönetim kurulunun konuyla alakalı çalışma başlattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Son günlerde taraftarlarımızdan kulübümüze bağışta bulunmak için yoğun bir talep almaktayız. Yönetim Kurulumuz bu konu ile ilgili çalışma başlatmış olup resmi sitemizde yayınlanacak olan hesap numaralarının dikkate alınmasını önemle rica ederiz."