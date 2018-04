Rıza Çalımbay: "Benim mukavelem sezon sonu bitiyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonu mukavelesinin biteceğini belirterek, "Biz Özkan hoca ile dün konuştuk. Hatta konuşmayı Burak, ben ve Özkan hoca birlikte yaptık.

Takımı, oyuncuları konuştuk. Her şeyi konuştuk. Ama benimle ilgili ne ben konuşmalarına izin veriyorum, ne onlar konuşuyorlar. Ben bu konuda bir açıklama yapmam" dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay , Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, ligde kalan 4 maça odaklandıklarını belirterek, "Sivasspor'la Sivas'ta oynadığımız maçta bu maçın belki de yarısının yarısı pozisyon vardı ve yenip gelmiştik. Bu maçta pozisyonları değerlendiremedik. Osmanlı maçı çok iyi ve iyi pozisyonlar yakaladık, neticeyi aldık ama maalesef orada da yaşadığımız sakatlıklar bu maçta da o maçta da çok etkili oldu" dedi.​Osmanlıspor maçına 3-4 oyuncu eksik gittiklerini kaydeden Çalımbay, "Abdülkadir rahatsızlık yaşadı. Arkasından Kucka'nın aldığı darbeyle onu da çıkarmak zorunda kaldık. Onur da tam pozisyona girerken eski sakatlığını yaşadı. İstemediğimiz şeyler oldu. Bero'yu oyuna almayı dahi düşünmüyorduk mecburen oyuna aldık. Oyuncu değiştirirken çok iyi düşünerek yaptık. N'Doye'u alırken bile çok düşündük ve maalesef kalecimiz sakatlandı. Sivas maçının ilk yarısının ortalarında iki sakatlıktan dolayı oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık. İkinci yarı hamle şansımız kalmadı. Rodallega'yı alırken hangi dakika alacağımızı düşündük. Kısa bir süre kala mecburen aldık onu oyuna. Özellikle defansta sakatlık olmasaydı müdahale edecektik" şeklinde konuştu.Geldiği günden itibaren birçok sıkıntı ile çalıştıklarını dile getiren Çalımbay, "Her türlü pozisyona girdik ancak maalesef değerlendiremedik. Takımımızın biraz daha istekli olması gerekiyor böyle maçlarda. Çünkü böyle maçlar riskli ve dikkat edilmesi gereken maçlar. Ligde bunun bir çok örneği var. Örneğin Galatasaray Akhisar'la oynarken 'Nasılsa kupa oluyor' dedi ve büyük bir sürpriz oldu. Onun için işi hiçbir zaman şansa bırakmamak gerekiyor. Bizim elimizi kolumuzu bağlayan sakatlıklar oldu. Benim sıkıntım sadece burada değil geldiğim günden itibaren bir çok sıkıntı ile çalışıyoruz. Zamanı gelince onlar da açılır konuşulur" diye konuştu.Takımdaki sakatlıklara ilişkin de bilgi veren Çalımbay, "Onur'un sol dizinde daha önceki sakatlığı nüksetti, tahminine göre 2-3 hafta sonra çalışmalara başlayacak. Castillo kendi ülkesinde de burada da tedavi oldu ancak bir türlü iyileşmiyor. Bizde tek kas sakatlığı Uğur'un oldu. Önümüzdeki hafta antrenmanlara başlayacak. Kamil Ahmet yanlış bir pozisyona girmesinden dolayı iç yan bağlarında sıkıntı var ve sezonu kapattı. Burak'ın MR'ı çekilecek oynanamama durumu var. Abdülkadir'in sakatlığı; daha çok sertlikler oluyor. Bir gün alt bir gün üst adalesinde oluyor. Sezon bitince büyük bir check-up yapılmalı. Çünkü her zaman böyle sıkıntılar yaşıyor. Belki vücudunda bir eksiklik olduğu için ağrılar oluyor. Oyuncularımızın yazıldığı gibi antrenmanlarda sakatlanması gibi bir durum olmuyor. Biz yardımcılarımızla nasıl ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Bizim çalıştığımız hiçbir takımda böyle sakatlıklar olmaz. Bizim sadece yaşadığımız şanssızlıklar oldu. Özellikle Osmanlı maçı sakatlıkların en çok yaşandığı maç oldu. Antalyaspor maçında onların hiçbirinden belki de yararlanamama durumumuz var" ifadelerini kullandı.​Antalyaspor maçında herkesin kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Antalyaspor maçının kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Onlar için de kritik bir maç, bu maçı kazanmamız için herkesin kenetlenmesi gerekiyor. Başta yönetim, taraftarın ne olursa olsun takıma sahip çıkması gerekiyor. Kalan 4 maçı alnımızın akıyla bitirmek istiyoruz" dedi.Trabzonspor olarak kalan 4 maçı kazanmak zorunda olduklarını belirten Çalımbay, şöyle konuştu:"Avrupa yolunda Antalyaspor maçını kazandığımız takdirde şansımız çok çok olacak. Herkes de biz de kazanmak istiyoruz. Ancak maalesef her zaman istendiği gibi olmuyor. Bence takıma futbolcularla birazcık daha ilgilenilirse herkes oraya odaklanılırsa o zaman durum bambaşka olabilir. Herkes kendini 4 maça kenetlerse olur, onun için bütün halinde kenetlenmemiz gerekiyor. Örneğin ben Antalya'nın başında iken Konya Başakşehir'i yenmeseydi Avrupa'ya biz gidiyorduk. Bu futbolun içinde olan şeyler, biz gidemedik. Ancak biz Antalyaspor olarak ligi çok iyi bir yerde bitirdik. Biz öyle de böyle de olsa biz Trabzonspor olarak kalan 4 maçı kazanmak zorundayız. Biz önce kendi işimize bir bakalım, maçlarımızı bir kazanalım. Kendi içimizdeki bazı problemleri çözelim. Maçta takıma sahip çıkalım."Uğurcan'ın Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri olacağını ifade eden Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:"Uğurcan'a güveniyorum, bana göre Türkiye'nin en iyi kalecilerinden birisi olacak. Biz ona sahip çıkacağız. Böyle arkadaşlar için bu büyük bir şans. Onun da bu şansı iyi değerlendireceğine inanıyorum. Orta sahamızda iyi oyuncularımız var. Ama bizim sıkıntı yaşadığımız başka bölgelerimiz var. Ben geldiğimden beri bu sıkıntıları yaşıyoruz. Öbür tarafa daha sakatlığı bulunan arkadaşların durumuna göre bir kadro yapacağız. Kim çıkarsa çıksın kim oynarsa oynasın bizim o maçta galip gelmek."Devre arası transfere ihtiyaçlarının olduğunu ancak maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapamadıklarını kaydeden Çalımbay, "Hem sakatlıklar hem saha dışı olayların futbolcuları etkilememesi mümkün değil. Biz de onlar etkilenmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü yeni bir yönetim geldi. Basındaki açıklamaları sadece bizler görmüyoruz yabancı arkadaşlarımız da görüp okuyorlar. Yönetimin değişik şeyler düşündüğü bir gerçek, yani ortada, bence bu da doğal bir şey. Başkanımız göreve başladığında da 'birinci planımız ekonomi' dedi. Bunların hepsi oyunculara yansıyor. Sahanın içinden sahanın dışındaki olaylar yabancı arkadaşları özellikle etkiliyor. Yerliler belki biraz etkilenmeyebilir ama yabancı arkadaşlar para kazanmak için geliyor. Bu işin gerçeği, mesleği bu ve elinden geleni de yapıyor. Bu doğal. Bu olaylar basına düştüğü zaman da bu gayet normal. Onun için yabancı oyuncuların etkilenmediği söylenemez. Biz de arkadaşlarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda oyuncuları motive ederken beni yalnız bırakmamaları, herkesin sahip çıkması gerekiyor. Ve sezonu en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Basında, 'Öze dönüş' diye çıkıyor. Ben ona karşı değilim bence de yapılması gereken şey. Çünkü Trabzonspor bundan önce inanılmaz ölçüde ekonomik sıkıntılar yaşadı, biz devre arası bu sebeple transfer yapamadık. Biz burada daha önce de söyledik, 'Kulübümüzde ekonomik anlamda sıkıntısı varsa transfer yapmayız' dedik ve yapmadık. Transfere ihtiyacımız vardı ama yapmadık. Daha doğrusu maddi açıdan yapamadık. Sıkıntı varken tekrar kulübümüzün üstüne bir yük daha koymak doğru değildi ve aynı kadroyla yola devam ettik" şeklinde konuştu.Tek amacının kalan 4 maçı bitirmek olduğunu dile getiren Çalımbay, "Benimle ilgili olan konuya gelince, Trabzonspor'un bundan önceki yani benim futbolculuk dönemimden önceki Trabzonspor'a baktığımızda hepsi Trabzonlu arkadaşlarımız büyüklerimiz vardı, Trabzonlu teknik direktörler vardı. Çok iyi bir uyum yakalanmış mükemmel bir grafik çiziliyordu. Tekrar öyle düşünülüyor. Bu gayet normal. Bunları ben normal karşılıyorum. Bazı arkadaşlarımızın ismi örneğin Samet abinin, başka arkadaşların ismi çıkıyor bu da gayet normal. Benim sezon sonu mukavelem bitiyor. Benim tek amacım kalan 4 maçı bitirmek, başka bir düşüncem yok. Ondan sonra oturulur konuşulur. Ama benim tek istediğim şey 4 maçta herkesin birazcık daha takımla ilgilenmesi. Ve 4 maçı alnımızın akıyla bitirmemiz. Benim bu konuda net bir şey söylemem mümkün değil. Ben bir açıklama yaptığım zaman ters olur. Antrenörlerle görüşülebilir. Özkan Hoca dün açıklama yapmış" ifadelerini kullandı.