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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Juraj Kucka şova başladı

    Juraj Kucka şova başladı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Slovak futbolcu formunu en üst noktaya çıkardı

    Fırtına'nın Slovak yıldızlarından Kucka, ligin bitimine az bir zaman kala formunu en üst seviyeye çekti. Son karşılaşmalarda oldukça iyi bir görüntü ortaya koyan 30 yaşındaki ön libero, idmanlarda da hırsıyla da göz dolduruyor. Kucka, formundaki artışla ilgili, "En üst düzeyde çalışıyorum. Ben kalan haftalarda formumu daha da artırarak, takımımın başarısı için elimden geleni yapmak istiyorum. Şu an bulunduğumuz konumu korumamız gerek. Süper Lig'i en azından beşinci bitirmeliyiz" dedi.

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