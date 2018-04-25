Burak Yılmazdan rekor

22 golle kralık yarışında Gomis’i takip eden Burak Yılmaz, Sivasspor maçında haftanın rekorunu kırsa da sessiz kaldı

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12 kez rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan isim olan 32 yaşındaki forvet bir türlü kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi.