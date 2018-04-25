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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Burak Yılmaz'dan rekor

    Burak Yılmazdan rekor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018

    22 golle kralık yarışında Gomis’i takip eden , Sivasspor maçında haftanın rekorunu kırsa da sessiz kaldı

    12 kez rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan isim olan 32 yaşındaki forvet bir türlü kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi.

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