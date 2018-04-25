Burak Yılmazdan rekor

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Burak Yılmaz'dan rekor
Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018
22 golle kralık yarışında Gomis’i takip eden Burak Yılmaz, Sivasspor maçında haftanın rekorunu kırsa da sessiz kaldı
12 kez rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan isim olan 32 yaşındaki forvet bir türlü kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi.
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