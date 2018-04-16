Trabzonsporlu yıldız Juraj Kucka hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'da başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü.

Trabzonspor'da başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü. Tansiyonu düştüğü için baş dönmesi yaşayan Abdülkadir Ömür de maçı tamamlayamadı

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Trabzonspor'da devre arasında Abdülkadir Ömür'ün tansiyonu düştü. Genç futbolcu, tedbir amaçlı oyundan alınırken yerini Joao Pereira'ya bıraktı.

Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

KUCKA HASTANEYE KALDIRILDI

Abdülkadir Ömür'ün ardından başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü.