Trabzonsporlu yıldız Juraj Kucka hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor'da başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü.
Trabzonspor'da başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü. Tansiyonu düştüğü için baş dönmesi yaşayan Abdülkadir Ömür de maçı tamamlayamadı
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Trabzonspor'da devre arasında Abdülkadir Ömür'ün tansiyonu düştü. Genç futbolcu, tedbir amaçlı oyundan alınırken yerini Joao Pereira'ya bıraktı.
Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
KUCKA HASTANEYE KALDIRILDI
Abdülkadir Ömür'ün ardından başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.