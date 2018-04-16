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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonsporlu yıldız Juraj Kucka hastaneye kaldırıldı

    Trabzonsporda Kucka şoku!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    'da başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan , ambulansla hastaneye götürüldü.

    'da başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan , ambulansla hastaneye götürüldü. Tansiyonu düştüğü için baş dönmesi yaşayan de maçı tamamlayamadı

    İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Trabzonspor'da devre arasında Abdülkadir Ömür'ün tansiyonu düştü. Genç futbolcu, tedbir amaçlı oyundan alınırken yerini Joao Pereira'ya bıraktı.

    Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

    KUCKA HASTANEYE KALDIRILDI

    Abdülkadir Ömür'ün ardından başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü.

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