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Trabzonspor'da Onur Kıvrak hastaneye kaldırıldı
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Trabzonspor'un file bekçisi Onur Kıvrak, Osmanlıspor mücadelesi sonrası sol ayağına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor'da oyunun son bölümünde sakatlanan Onur Kıvrak, ameliyat olduğu sol ayağına darbe aldı ve maç sonunda hastaneye kaldırıldı. İlk gelen bilgilere Onur'un ameliyat bölgesinde esneme olduğu belirtildi.
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