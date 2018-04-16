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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Onur Kıvrak hastaneye kaldırıldı

    Onur Kıvrak hastaneye kaldırıldı!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Trabzonspor'un file bekçisi Onur Kıvrak, Osmanlıspor mücadelesi sonrası sol ayağına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı

    Trabzonspor'da oyunun son bölümünde sakatlanan Onur Kıvrak, ameliyat olduğu sol ayağına darbe aldı ve maç sonunda hastaneye kaldırıldı. İlk gelen bilgilere Onur'un ameliyat bölgesinde esneme olduğu belirtildi.

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