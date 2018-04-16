Trabzonspor'un file bekçisi Onur Kıvrak, Osmanlıspor mücadelesi sonrası sol ayağına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'da oyunun son bölümünde sakatlanan Onur Kıvrak, ameliyat olduğu sol ayağına darbe aldı ve maç sonunda hastaneye kaldırıldı. İlk gelen bilgilere Onur'un ameliyat bölgesinde esneme olduğu belirtildi.