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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan oyuncularına uyarı

    Rıza Çalımbaydan oyuncularına uyarı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    , futbolcularına 17’nci sırada yer alan düşme hattındaki Osmanlıspor (17. sırada) maçının zor olacağına anlatıyor.

    Avrupa kupalarına katılma için kalan 6 karşılaşmayı en iyi şekilde bitirmeleri gerektiğine dikkat çeken 54 yaşındaki hoca, mücadele etmeden hiçbir maçın kazanılamayacağını söyledi. İdmanlarda bütün futbolcularına hareketli olmaları uyarısında bulunan deneyimli teknik adam, "Rakibe alanı daraltın. Savunma oyuncularının da çizginin ilerisine çıkması lazım. Defans beklerse olmaz. Onların da hücuma destek vermesi gerekir. İleride tek başına hiçbir şey yapamayız. Kanatları da iyi kullanmalıyız" uyarılarında bulundu.

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