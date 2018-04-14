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Castillo oynamak istiyor
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Fırtına’nın Kolombiyalı oyuncusu Castillo, idmanlardaki hırsı ile göz dolduruyor.
Rıza Çalımbay'ın "Castillo gerçekten oynamak istiyor" diyerek performansından memnun olduğunu dile getirdiği Kolombiyalı oyuncunun, Osmanlıspor maçında ilk 11'de forma giyme ihtimali bulunuyor. Devre arasında takımdan ayrılmak isteyen, ardından ise uzun süreli bir sakatlık geçiren Castillo, yaklaşık 2 ay sonra sahalara dönmüştü. İdmanlarda hem goller atan hem de attıran 25 yaşındaki yıldızın sezon sonuna kadar kalitesini ispatlamak ve iyi bir takımdan transfer teklifi alma düşüncesinde olduğu öğrenildi.
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