;
    07 Nisan 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Ogenyi Onazi sakatlandı

    Trabzonsporda şok sakatlık
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Süper Lig'in 28. haftasında evinde Kayserispor'u konuk eden 'da sakatlık şoku yaşandı.

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

    Mücadeleye ilk 11'de başlayan bordo-mavili futbolcu Ogenyi sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Teknik Direktör Rıza Çalımbay Onazi'nin yerine Uğur Demirok'u sahaya sürdü.

    Nijeryalı futbolcu sahayı sağ arka adelesini tutarak terk etti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Trabzonsporda kongre başladı Trabzonspor'da kongre başladı
    Hurmadan Trabzonspor açıklaması Hurma'dan Trabzonspor açıklaması
    Fırtına, Kayserispor virajında Fırtına, Kayserispor virajında
    BİZE ULAŞIN