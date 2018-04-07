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Trabzonspor'da Ogenyi Onazi sakatlandı
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Süper Lig'in 28. haftasında evinde Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan bordo-mavili futbolcu Ogenyi Onazi sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay Onazi'nin yerine Uğur Demirok'u sahaya sürdü.
Nijeryalı futbolcu sahayı sağ arka adelesini tutarak terk etti.
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